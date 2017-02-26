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Спорт 26.02.2017 15:58

Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах

Нападающий магнитогорского ХК "Металлург" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории российского хоккея, которому удалось набрать 1000 (по системе "гол+пас") очков в отечественных чемпионатах.

Юбилейный балл он набрал по ходу третьего матча 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против пекинской команды "Куньлунь Ред Стар", которая проходит в это время в Китае. К этому противостоянию С.Мозякин подошел, имея в своем активе 999 баллов.

По данным, обнародованным пресс-службой КХЛ, своей первое очко Мозякин набрал в дебютном же для себя матче чемпионата России 24 января 2001 года, когда игрок, будучи хоккеистом ЦСКА, сделал результативную передачу в ходе голевой комбинации на ворота "Витязя".

100-е очко (45+55 по системе "гол+пас") С.Мозякин набрал, также будучи игроком ЦСКА, ассистировав в голевой атаке на ворота "Лады" 22 января 2005 года.

500-й балл (228+272) он набрал 24 февраля 2011 года, играя в рамках Континентальной хоккейной лиги за "Атлант" против "Северстали". В данном случае он тоже отличился как автор голевого паса.

16 марта 2015 года С.Мозякин, уже выступая за "Металлург", сделал голевую передачу в игре против "Сибири", набрал 819 очко (380+439) и стал рекордсменом отечественных чемпионатов, обогнав Максима Сушинского.

900-е очко (417+483) С.Мозякин набрал 14 марта 2016 года вновь в игре против "Сибири".

На отметке 999 очков он остановился 16 февраля нынешнего года. С тех пор "Металлург" сыграл один матч в регулярном чемпионате и два - в Кубке Гагарина, в третьем матче ему, наконец, удалось заработать юбилейный балл.

С.Мозякин является двукратным чемпионом мира (2008, 2009 годы) в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) в составе магнитогорского "Металлурга".

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Тэги: РОССИЯ, ХОККЕИСТ, ДОСТИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]