Марш памяти Немцова проходит в Санкт-Петербурге

Несогласованное шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова проходит в центре Санкт-Петербурга, полиция не препятствует проведению мероприятий.
Участники шествия собрались у станции метро "Горьковская" и начали организованное шествие около 14:00. Во главе колонны находятся депутаты Законодательного собрания города Борис Вишневский и Максим Резник, а также региональный координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.
Шествие проходит под флагами Российской Федерации, некоторые собравшиеся несут в руках фотографии Б.Немцова и цветы. Сотрудники полиции сопровождают шествие, однако не препятствуют его проведению.
Шествие должно завершиться митингом на Марсовом поле, согласованном с городскими властями. Заявленная численность митинга - 3000 человек.
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