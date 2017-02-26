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СНГ 26.02.2017 15:26

Марш памяти Немцова проходит в Санкт-Петербурге

Несогласованное шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова проходит в центре Санкт-Петербурга, полиция не препятствует проведению мероприятий.

Участники шествия собрались у станции метро "Горьковская" и начали организованное шествие около 14:00. Во главе колонны находятся депутаты Законодательного собрания города Борис Вишневский и Максим Резник, а также региональный координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Шествие проходит под флагами Российской Федерации, некоторые собравшиеся несут в руках фотографии Б.Немцова и цветы. Сотрудники полиции сопровождают шествие, однако не препятствуют его проведению.

Шествие должно завершиться митингом на Марсовом поле, согласованном с городскими властями. Заявленная численность митинга - 3000 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, НЕМЦОВ, ШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]