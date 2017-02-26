Арестованные экс-сотрудники российских спецслужб занимались псевдо-вербовочной деятельностью - источник

Экс-сотрудники ФСБ, арестованные по делу о госизмене, вели двойную игру, маскируя свои контакты с иностранцами псевдо-вербовочной деятельностью, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Фигурантам удавалось избегать изобличения в непозволительных контактах с представителями иностранных спецслужб на том основании, что они якобы проводили с ними вербовочную работу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, легенду о вербовке агентов, связанных со сферой информационной безопасности, экс-сотрудники российской спецслужбы использовали для оправдания своей незаконной деятельности в ущерб интересам государства.

"Поскольку фигуранты несколько лет были под негласным наблюдением, их измена была выявлена и доказана оперативным и следственным путем", - отметил источник.

Собеседник агентства подтвердил одновременно, что по делу о госизмене арестованы четыре человека. По данным источника, обвинение в госизмене предъявлено двум сотрудникам ФСБ, одному менеджеру "Лаборатории Касперского" и некоему Георгию Фомченкову.

Накануне имя четвертого фигуранта назвала "Новая газета". Издание отметило при этом, что пока точно не известно, чем занимался 40-летний Г.Фомченков до ареста и какова его роль в деле о госизмене.

Ранее сообщалось об арестах в конце прошлого года по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). В числе арестованных один из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, сотрудник этого же центра Дмитрий Докучаев и бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Также сообщалось об аресте в Москве в ноябре 2016 года предполагаемого организатора хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева и двух его подельников Константина Теплякова и Александра Филинова. Всем им предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст. 272 УК РФ). Пока достоверно неизвестно, связаны ли эти дела между собой.