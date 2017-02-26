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Дальнее зарубежье 26.02.2017 17:08

Почти 10 нападений против мигрантов совершаются в Германии ежедневно - СМИ

Более 3,5 тыс. атак было совершено в отношении нелегальных иммигрантов в Германии за 2016 год, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Согласно статистике, полученной МВД ФРГ в ходе парламентского запроса, около 10 атак происходит в отношении иммигрантов ежедневно.

Более 550 человек, в том числе 43 ребенка, на которых были совершены атаки за последний год, получили увечья различной степени тяжести, отмечают издания.

В общей сложности количество подобных нападений превысило 3,5 тыс. за 2016 год. При этом целями хулиганов стали почти 1 тыс. центров, оборудованных для размещения беженцев.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИГРАНТЫ, АТАКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]