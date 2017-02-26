Грузинский порт Поти не принимает суда из-за шторма

Шторм парализовал работу крупнейшего морского порта Грузии - Поти, который в воскресенье приостановил операции по приему и отправке судов.

Как сообщил журналистам капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма с утра достигает четырех баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

"Улучшение погоды ожидается с 27 февраля. Гидрографическая служба обещает снять штормовое предупреждение с завтрашнего утра", - сказал В. Тавберидзе.

Портом Поти, который является главными морскими воротами Грузии, управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk.