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Регион 26.02.2017 17:37

Грузинский порт Поти не принимает суда из-за шторма

Шторм парализовал работу крупнейшего морского порта Грузии - Поти, который в воскресенье приостановил операции по приему и отправке судов.

Как сообщил журналистам капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма с утра достигает четырех баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

"Улучшение погоды ожидается с 27 февраля. Гидрографическая служба обещает снять штормовое предупреждение с завтрашнего утра", - сказал В. Тавберидзе.

Портом Поти, который является главными морскими воротами Грузии, управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ШТОРМ, ПОРТ, ОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]