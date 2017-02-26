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СНГ 26.02.2017 18:02

Самолет "Аэрофлота", летевший из Актау в Москву, вернулся в аэропорт из-за отказа вентиляции

В международный аэропорт казахстанского Актау утром в воскресенье вернулся рейс N1955 компании "Аэрофлот", вылетевший в 5:30 (3:30 мск) по направлению в российскую столицу, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в аэропорту Актау.

"Бортовой компьютер показал отказ вентиляционной системы, и они вернулись. Фактически она работала, но компьютер отказ показал. Ждут мастеров своих, они прилетят, наладят, и пассажиры смогут вылететь", - сообщил исполнительный директор международного аэропорта Актау Ергазы Жолдасов.

По его данным, на борту воздушного судна в Москву следовали 82 пассажира и экипаж.

По предварительной информации, пассажиры смогут улететь 27 февраля в 1:00 по времени Актау, уточнили в аэропорту.

Согласно информации о рейсе, размещенной на сайте аэропорта "Шереметьево", речь идет о борте "Sukhoi Superjet 100".

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЭРОФЛОТ, РЕЙС, ВОЗВРАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]