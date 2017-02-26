Рейс Ашхабад - Бирмингем внепланово приземлился в Волгограде из-за ухудшения самочувствия пассажира

Пассажирский авиалайнер, направлявшийся из Ашхабада в Бирмингем экстренно сел в Волгограде, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Во время полета над югом России одному из пассажиров лайнера стало плохо, и командир запросил вынужденную посадку в Волгограде", - сказал источник.

По его данным, посадка прошла благополучно. К трапу прибыла карета "скорой помощи".