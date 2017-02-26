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СНГ 26.02.2017 18:24

Рейс Ашхабад - Бирмингем внепланово приземлился в Волгограде из-за ухудшения самочувствия пассажира

Пассажирский авиалайнер, направлявшийся из Ашхабада в Бирмингем экстренно сел в Волгограде, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Во время полета над югом России одному из пассажиров лайнера стало плохо, и командир запросил вынужденную посадку в Волгограде", - сказал источник.

По его данным, посадка прошла благополучно. К трапу прибыла карета "скорой помощи".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]