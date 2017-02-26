Президент Алиев прибыл с официальным визитом в Катар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Катар, сообщает сайт главы государства.

В международном аэропорту «Хамад» в городе Доха президента Алиева встретили министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммад Аль Тани и другие высокопоставленные официальные лица государства и правительства.

Р.Бабаев