Посредники призвали Баку и Ереван воздержаться от применения силы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с требованием обеспечить отвод военной техники и доступа к телам погибших, говорится в заявлении МГ ОБСЕ в связи с обострением ситуации в зоне карабахского конфликта.

«Сопредседатели призывают стороны оставить тяжелую военную технику, которая была перемещена ранее ближе к линии соприкосновения, на своих нынешних позициях и обеспечить вынос тел погибших, как это было согласовано накануне при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорится в заявлении сопредседателей Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США).

Р.Бабаев