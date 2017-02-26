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Карабахский конфликт 26.02.2017 19:49

Посредники призвали Баку и Ереван воздержаться от применения силы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с требованием обеспечить отвод военной техники и доступа к телам погибших, говорится в заявлении МГ ОБСЕ в связи с обострением ситуации в зоне карабахского конфликта.

«Сопредседатели призывают стороны оставить тяжелую военную технику, которая была перемещена ранее ближе к линии соприкосновения, на своих нынешних позициях и обеспечить вынос тел погибших, как это было согласовано накануне при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорится в заявлении сопредседателей Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США).

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПОСРЕДНИКИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]