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Внешняя политика 26.02.2017 20:40

Президент Азербайджана обсудил перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества с Катаром

Перспективы сотрудничества в области торговли и инвестиций обсудил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Дохе с руководителем компании Al Faisal Holding и председателем Ассоциации деловых людей Катара шейхом Файсалом бин Касимом бин Файсалом Аль Тани, сообщает сайт главы государства.

На встрече было отмечено значение нынешнего визита Президента Азербайджана в Катар с точки зрения расширения двусторонних связей.

Файсал бин Касим бин Файсал Аль Тани сообщил, что в ближайшем будущем совершит визит в Азербайджан в составе представительной делегации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]