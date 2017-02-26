Президент Азербайджана обсудил перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества с Катаром

Перспективы сотрудничества в области торговли и инвестиций обсудил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Дохе с руководителем компании Al Faisal Holding и председателем Ассоциации деловых людей Катара шейхом Файсалом бин Касимом бин Файсалом Аль Тани, сообщает сайт главы государства.

На встрече было отмечено значение нынешнего визита Президента Азербайджана в Катар с точки зрения расширения двусторонних связей.

Файсал бин Касим бин Файсал Аль Тани сообщил, что в ближайшем будущем совершит визит в Азербайджан в составе представительной делегации.

Р.Бабаев