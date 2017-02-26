Мехрибан Алиева на посту первого вице-президента Азербайджана будет заниматься решением социальных проблем

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отмечает, что на этой должности будет заниматься решением социальных проблем в стране.

«Мое желание - сконцентрироваться на решении социальных проблем, на решении проблем малообеспеченных слоев населения», - заявила М.Алиева в интервью «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

По ее словам, решение о назначении ее на пост первого вице-президента страны было личной инициативой президента Азербайджана.

«Конечно, наверное, сыграло роль то, что на протяжении долгих лет я являюсь не только супругой, но могу сказать, соратником президента», - отметила М.Алиева.

«Мои основные сомнения были, насколько я справлюсь с этой возложенной на меня ответственностью»,- добавила она.

Как сообщалось ранее, 21 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении М.Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

Ф.Исазаде