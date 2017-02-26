Мехрибан Алиева не планирует баллотироваться в президенты Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева не планирует стать президентом страны.

«Я об этом не задумывалась и не задумываюсь», сказала М.Алиева, отвечая на вопрос в передаче «Вести недели с Дмитрием Киселевым» о том, задумывалась ли она, чтобы возглавить страну и стать президентом.

М.Алиева отметила, что будет отстаивать интересы Азербайджана. «Да, я буду отстаивать интересы Азербайджана. Да, я буду отстаивать интересы азербайджанского народа. Это и есть добрые дела для азербайджанского народа. Поэтому, на сегодня так. А загадывать, что может быть в будущем, совершенно непродуктивно»,- отметила она.

Ф.Исазаде