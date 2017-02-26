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Внутренняя политика 26.02.2017 23:33

Мехрибан Алиева не планирует баллотироваться в президенты Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева не планирует стать президентом страны.

«Я об этом не задумывалась и не задумываюсь», сказала М.Алиева, отвечая на вопрос в передаче «Вести недели с Дмитрием Киселевым» о том, задумывалась ли она, чтобы возглавить страну и стать президентом.

М.Алиева отметила, что будет отстаивать интересы Азербайджана. «Да, я буду отстаивать интересы Азербайджана. Да, я буду отстаивать интересы азербайджанского народа. Это и есть добрые дела для азербайджанского народа. Поэтому, на сегодня так. А загадывать, что может быть в будущем, совершенно непродуктивно»,- отметила она.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕЗИДЕНТСТВО, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]