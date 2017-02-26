Мехрибан Алиева не планирует баллотироваться в президенты Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева не планирует стать президентом страны.
«Я об этом не задумывалась и не задумываюсь», сказала М.Алиева, отвечая на вопрос в передаче «Вести недели с Дмитрием Киселевым» о том, задумывалась ли она, чтобы возглавить страну и стать президентом.
М.Алиева отметила, что будет отстаивать интересы Азербайджана. «Да, я буду отстаивать интересы Азербайджана. Да, я буду отстаивать интересы азербайджанского народа. Это и есть добрые дела для азербайджанского народа. Поэтому, на сегодня так. А загадывать, что может быть в будущем, совершенно непродуктивно»,- отметила она.
Ф.Исазаде
Баку и Тегеран будут активно продвигать проект «Худаферин» и «Гыз галасы»
Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана
Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики
Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах
Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана
WADA признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Армия Ирака проводит масштабную операцию по освобождению западного Мосула
Молдавский президент потребовал от послов США и Румынии воздержаться от нравоучений в его адрес
Рейс Ашхабад - Бирмингем внепланово приземлился в Волгограде из-за ухудшения самочувствия пассажира
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»