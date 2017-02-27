ЕАБР одобрил казахстанский проект на несколько миллиардов долларов - Путин

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым, что Евразийский банк развития (ЕАБР) одобрил для Казахстана проект на несколько миллиардов долларов.
"На Казахстан он (банк) уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это хороший знак для того, чтобы мы были уверенными в позитивном развитии наших экономических отношений", - сказал В.Путин.
В.Путин отметил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров РФ.
"Да, мы наблюдаем определенное снижение товарооборота в стоимостном выражении, это связано с курсовой разницей, прежде всего, с колебанием цен на мировых рынках на наши основные виды товаров экспортные. Но физические объемы остались прежними. Наша задача - увеличить эти физические объемы и выйти на устойчивый рост", - сказал В.Путин.
Президент добавил, что условия для этого уже созданы благодаря интеграционным процессам.
Российский лидер отметил, что РФ рассчитывает на поддержку Казахстана как непостоянного члена Совбеза ООН и подчеркнул, что интеграционные процессы, в которых участвуют обе страны, решаются в текущем режиме.
В этой работе "есть и сложности, и проблемы, требующие внимательного отношения первых лиц", - добавил В.Путин и предложил Н.Назарбаеву обсудить их на сегодняшней встрече.
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