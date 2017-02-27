Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории - глава МИД

Литва заинтересована в постоянном присутствии военнослужащих США на своей территории и просит об этом Вашингтон, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
"Мы просим размещения вооруженных сил (США) у нас в стране на более постоянной основе, не только на ротационной основе, но и на более постоянной", - сказал агентству BNS министр, находящийся в Соединенных штатах с визитом.
На уточняющий вопрос, добивается ли Литва постоянного присутствия военных США на своей территории, министр ответил утвердительно: "Для нас важно это постоянное присутствие, потому что наши собственные (военные) мощности довольно ограничены".
Он сказал, что сформулировал такую просьбу на встрече с заместителем секретаря обороны США Робертом Уорком и заместителем госсекретаря Томом Шенноном.
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