Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8466 RUR   0.0301 GBR   2.172 TRY   0.486

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Мар 11° 2 Мар 12°

Дальнее зарубежье 27.02.2017 13:47

Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории - глава МИД

Литва заинтересована в постоянном присутствии военнослужащих США на своей территории и просит об этом Вашингтон, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Мы просим размещения вооруженных сил (США) у нас в стране на более постоянной основе, не только на ротационной основе, но и на более постоянной", - сказал агентству BNS министр, находящийся в Соединенных штатах с визитом.

На уточняющий вопрос, добивается ли Литва постоянного присутствия военных США на своей территории, министр ответил утвердительно: "Для нас важно это постоянное присутствие, потому что наши собственные (военные) мощности довольно ограничены".

Он сказал, что сформулировал такую просьбу на встрече с заместителем секретаря обороны США Робертом Уорком и заместителем госсекретаря Томом Шенноном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, МИД, США, ВОЕННЫЕ


Похожие новости


МИД Азербайджана исключил литовского журналиста из "черного списка" Вильнюс оставит без ответа ноту России по поводу военной помощи Украине - глава МИД Линкявичюс Глава МИД Литвы едет в Россию на похороны Немцова У Евросоюза пока нет причин изменять политику в отношении России - глава МИД Литвы Президент Литвы «бежит впереди паровоза» и позволяет в адрес России слова за рамками «дипломатического лексикона» - МИД РФ ЕС в понедельник может объявить о новых санкциях против россиян и лидеров ДНР и ЛНР - глава МИД Литвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]