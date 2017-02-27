Антитеррористическое взаимодействие Анкары и Москвы укрепило безопасность в самой Турции - советник Эрдогана

Сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом в Сирии помогло ослабить позиции террористов и внутри Турции, считает советник турецкого президента Ильнур Чевик.

"Та военная операция, которую Турция ведет сейчас на территории Сирии при поддержке Российской Федерации, значительно ослабила позиции террористических группировок внутри Турции", - сказал И.Чевик на конференции "Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества" в понедельник в Москве.

"Мы сейчас ведем активную борьбу с ДАЕШ (ИГИЛ) и с курдскими боевиками на территории Сирии и Турции",- добавил он.

"Стамбул сейчас гораздо более безопасный город, я могу это с полной уверенность заявить, чем это было до 15 июля 2016 года",- заключил советник президента.