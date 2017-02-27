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Регион 27.02.2017 14:00

Антитеррористическое взаимодействие Анкары и Москвы укрепило безопасность в самой Турции - советник Эрдогана

Сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом в Сирии помогло ослабить позиции террористов и внутри Турции, считает советник турецкого президента Ильнур Чевик.

"Та военная операция, которую Турция ведет сейчас на территории Сирии при поддержке Российской Федерации, значительно ослабила позиции террористических группировок внутри Турции", - сказал И.Чевик на конференции "Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества" в понедельник в Москве.

"Мы сейчас ведем активную борьбу с ДАЕШ (ИГИЛ) и с курдскими боевиками на территории Сирии и Турции",- добавил он.

"Стамбул сейчас гораздо более безопасный город, я могу это с полной уверенность заявить, чем это было до 15 июля 2016 года",- заключил советник президента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]