Советник Эрдогана: Асад должен быть представлен на переговорах, но не должен оставаться у власти

Президент Сирии Башар Асад должен быть частью политического процесса, но не оставаться у власти, считает советник президента Турции Ильнур Чевик.

"Мы не согласны с позицией Асада, но эта сила должна присутствовать во время переговоров. Позиция Турции в том, чтобы позиция Асада была представлена на переговорах, но чтобы Асад не оставался у власти", - сказал И.Чевик на конференции "Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества" в понедельник в Москве.

"Асад представляет определенные силы внутри страны и мы должны учитывать эти силы. Если не учитывать его как силу, то тогда с кем вести диалог?", - добавил он.