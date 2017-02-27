Сына президента Таджикистана выдвинули в совет депутатов Душанбе - СМИ

Председатель Душанбе, сын президента Таджикистана Рустам Эмомали выдвинут кандидатом в депутаты столичного совета, сообщает в понедельник со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии по выборам и референдумам страны газета "Азия Плюс".

"Мэр города Душанбе Рустам Эмомали выдвинут кандидатом в депутаты столичного маджлиса по городскому избирательному округу №25 Народно- демократической партией Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у столичного градоначальника два оппонента - кандидаты в депутаты от Аграрной и Демократической партий Фазлиддин Икромов и Хикматулло Саидиён. Выборы назначены на 2 апреля.

Народно-демократическая партия Таджикистана также выдвинула кандидатом в депутаты от столичного избирательного округа №62 первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувайдзоду. По этому округу также зарегистрирован кандидат от Аграрной партии Таджикистана Масума Аслиева.

Ранее депутатами столичного маджлиса по этим двум округам были бывший мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев и экс-главы столичной администрации Фируз Ульмасов, которые добровольно отказались от своих депутатских мандатов.

Старший сын президента Таджикистана Р.Эмомали, занимавший до этого пост директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, был назначен на должность и.о. руководителя Душанбе указом главы государства 12 января.