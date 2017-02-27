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Регион 27.02.2017 14:29

Эрдоган посетит РФ 9-10 марта - посольство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 9-10 марта, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в турецкой дипмиссии.

"Мы подтверждаем визит 9-10 марта", - сказали в посольстве Турции в РФ.

Как отметил собеседник агентства, Р.Эрдоган планирует принять участие в Совете сотрудничества на высшем уровне.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]