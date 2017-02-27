Эрдоган посетит РФ 9-10 марта - посольство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 9-10 марта, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в турецкой дипмиссии.

"Мы подтверждаем визит 9-10 марта", - сказали в посольстве Турции в РФ.

Как отметил собеседник агентства, Р.Эрдоган планирует принять участие в Совете сотрудничества на высшем уровне.