В Азербайджане в 2016 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 85 млн манатов

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в 2016 году составили 85,4 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В 2016 году сумма примененных штрафов составила 85,4 млн манатов», - отметили в Госкомстате.
За отчетный период в республике было зафиксировано 2 млн 861,9 тыс. нарушений правил дорожного движения, что на 13% больше, чем в 2015 году.
«50% зафиксированных нарушений были связаны с нарушением лимита скорости, 11,9% - правил остановки или стоянки транспортных средств, 4,6% - правил проезда перекрестка, 5,1% - несоблюдением требований дорожных знаков, 4,2% - не использование ремня безопасности», - отмечается в сообщении.
По данным статистики, за год количество зафиксированных ДТП сократилось на 9,6%, число лиц, пострадавших в них – на 12,6%.
«В 2,006 тыс. ДТП, в целом, различные травмы получили 2,003 тыс. человек, погибли - 759 человек», - отметили в ведомстве.
Большая часть ДТП (87%) была совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 497 и пострадали 1,877 тыс. человек. По сравнению с 2015 годом число погибших снизилось на 15,3%, пострадавших – на 11,6%.
При этом 44% ДТП были совершены при участии транспортных средств и пешеходов.
По данным статистики, 37 аварий были совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 18 и ранению 34 человек.
Мужчины составили 76,8% погибших и 70,6% пострадавших в ДТП граждан.
Кроме того, 44% происшествий зафиксировано в дневное время, 36,4% - ночью, 19,6% - в период сумерек.
В целом, 28,7% ДТП пришлись на выходные дни.
Р.Бабаев
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