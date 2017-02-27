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СНГ 27.02.2017 15:45

В Казахстане проверяют регистрацию в республике самолетов Airbus, возможно, проданных в Сирию

Главная транспортная прокуратура Казахстана выявила грубые нарушения при регистрации и снятии с учета гражданских самолетов Airbus А340, которые, вероятно, были проданы в Сирию в обход европейских санкций.

"В СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов Казахстана самолетов Airbus в Сирию. Изучением материалов установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию осуществлена с грубыми нарушениями законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", - говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры, распространенном в понедельник.

По информации ведомства, 25 февраля материалы по данному факту переданы в национальное бюро по противодействию коррупции для проведения проверки.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Иран, желая помочь Сирии, приобрел в обход европейских санкций три гражданских самолета, которые якобы принадлежали авиакомпании Olympic airlines, обанкротившейся в 2009 г. При этом самолеты получили казахстанские регистрационные номера.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, САМОЛЕТЫ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]