В Казахстане проверяют регистрацию в республике самолетов Airbus, возможно, проданных в Сирию

Главная транспортная прокуратура Казахстана выявила грубые нарушения при регистрации и снятии с учета гражданских самолетов Airbus А340, которые, вероятно, были проданы в Сирию в обход европейских санкций.

"В СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов Казахстана самолетов Airbus в Сирию. Изучением материалов установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию осуществлена с грубыми нарушениями законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", - говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры, распространенном в понедельник.

По информации ведомства, 25 февраля материалы по данному факту переданы в национальное бюро по противодействию коррупции для проведения проверки.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Иран, желая помочь Сирии, приобрел в обход европейских санкций три гражданских самолета, которые якобы принадлежали авиакомпании Olympic airlines, обанкротившейся в 2009 г. При этом самолеты получили казахстанские регистрационные номера.