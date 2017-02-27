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Регион 27.02.2017 15:04

Анкара остановит операцию в Сирии после создания 90-километровой зоны безопасности в районе Мембиджа - советник Эрдогана

Турция завершит свою военную операцию в Сирии после взятия Мембиджа и создания вокруг нее зоны безопасности, заявил советник президента Турции Ильнур Чевик.

"После того, как Мембидж будет взят, арабское население вернется туда, 90-километровая зона будет достигнута, Турция остановит свою операцию в Сирии", - сказал И.Чевик на конференции "Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества" в понедельник в Москве.

Он добавил, что "Турция продолжит наступление на Мембидж.

"Турция старается создать там 90-километровую зону безопасности. 85% территории Мембиджа и окрестностей контролируются боевиками курдского демократического союза. Турция сейчас будет делать все, чтобы вернуть туда арабское население, очистить от боевиков", - заключил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]