Глава Азербайджана и эмир Катара провели встречу в Дохе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамад Аль-Тани, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Доху.

Далее встреча лидеров Азербайджана и Катара прошла в расширенном составе.

Ф.Исазаде