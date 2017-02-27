Глава Азербайджана и эмир Катара провели встречу в Дохе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамад Аль-Тани, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Доху.
Далее встреча лидеров Азербайджана и Катара прошла в расширенном составе.
Ф.Исазаде
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