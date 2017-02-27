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ТЭК 27.02.2017 14:08

Азербайджан готов присоединиться к соглашению об ограничении добычи нефти в случае его продления странами ОПЕК и не-ОПЕК - глава Минэнерго

Азербайджан готов присоединиться к соглашению об ограничении добычи нефти в случае его продления странами ОПЕК и не-ОПЕК, заявил министр энергетики республики Натиг Алиев в интервью азербайджанскому госагентству АзерТадж.

"Азербайджан по согласованному с Мониторинговым комитетом механизму регулярно отправляет ежемесячные показатели по объемам собственной добычи. Если соглашение по сокращению добычи (между ОПЕК и странами вне картеля -ИФ-Аз) будет продлено, Азербайджан готов к нему присоединиться", - отметил Н.Алиев.

Министр сообщил, что в мае текущего года состоится заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, по ситуации с ценами на нефть, в ходе которого будут обсуждены итоги I-го полугодия 2017 года, ситуация на рынке, спрос и предложения.

«После этого либо будет продлено решение, принятое в ноябре 2016 года, либо будут предприняты дополнительные меры», - отметил Н.Алиев.

Он напомнил, что в январе 2017 года суточная добыча нефти в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей нефти, основной объем которой был добыт с блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли. «В январе Азербайджан выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей в сутки. Незначительная часть этих обязательств пришлась на добычу нефти компанией SOCAR, а основной объем – на нефть, добытую консорциумом (Азербайджанской международной операционной компанией –ИФ-Аз)», - добавил Н.Алиев.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что в настоящее время у Азербайджана имеются возможности и свои причины для сокращения добычи. «Это очень важные причины. Сегодняшняя политика Азербайджана совпадает с политикой ОПЕК и соответствует ей, поэтому мы приветствуем решение картеля. В настоящее время между Азербайджаном и ОПЕК сложились хорошие взаимоотношения. Азербайджан заинтересован в участии работе ОПЕК, в его деятельности и в обмене мнениями», - отметил министр.

По словам Н.Алиева с начала текущего года резкого изменения цен на нефть не наблюдается. С 1 января и по сей день цена на нефть изменилась на $2-3 за баррель. Несмотря на то, что цена не превысила $60 за баррель, «очень хорошо, что она и не опустилась ниже $50 за баррель».

«Считаю, что стабильность в цене гораздо лучший фактор, нежели ее частый рост или падение. Сегодня ОПЕК и другие производители нефти удовлетворены нынешними ценами на нефть. Для дальнейшего повышения цен потребуются дополнительные меры, но если страны ОПЕК и не-ОПЕК возьмут за оптимальную какую-то цену, к примеру $65 за баррель, то в этом случае необходимо будет принять определенные меры и обсудить предложения», - отметил он.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОГРАНИЧЕНИЕ


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