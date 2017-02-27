Азербайджан и Катар подписали пакет документов для расширения двустороннего сотрудничества

Баку и Доха по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписали ряд документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, стороны подписали межправительственные Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах культуры, а также молодежи и спорта.

Также подписаны Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и Управляющей компанией портами Катара «MWANİ Qatar», между администрациями гражданской авиации двух стран.

Стороны подписали дополнение к межправительственному соглашению по воздушным перевозкам, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере защиты дикой природы и охране окружающей среды.

Р.Бабаев