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Внешняя политика 27.02.2017 14:12

Азербайджан и Катар подписали пакет документов для расширения двустороннего сотрудничества

Баку и Доха по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписали ряд документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, стороны подписали межправительственные Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах культуры, а также молодежи и спорта.

Также подписаны Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и Управляющей компанией портами Катара «MWANİ Qatar», между администрациями гражданской авиации двух стран.

Стороны подписали дополнение к межправительственному соглашению по воздушным перевозкам, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере защиты дикой природы и охране окружающей среды.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]