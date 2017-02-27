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Финансы 27.02.2017 14:20

СК PASHA Sigorta сохранила в 2016г лидерство в Азербайджане по премиям и выплатам – MBNP

Страховая компания «PASHA Sigorta» сохранила лидерство среди страховых компаний, действующих в Азербайджане, по сбору премий в 2016 году, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий «PASHA Sigorta» в отчетном периоде составил 100 млн 12,147 тыс. манатов или 20,6% всех премий страховщиков за 2016 год.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам 2016 года также вошли: «PASHA Heyat Sigorta» (77 млн 678,739 тыс. манатов), «Азерсыгорта» (41 млн 224,916 тыс. манатов), «Ateshgah» (39 млн 814,927 тыс. манатов), «Ateshgah Heyat» (37 млн 435,501 тыс. манатов).

За отчетный период из 25 компаний, действовавших на рынке, премии шести страховщиков превысили 30 млн манатов, четырех компаний – 20 млн манатов, двух – 10 млн манатов, трех - от 5 до 10 млн манатов, пяти – от 1 до 5 млн манатов, трех – от 500 тыс. до 1 млн манатов, двух – ниже 500 тыс. манатов.

Среди страховых компаний в 2016 году наибольший объем выплат произвела также PASHA Sigorta, чьи возмещения составили 47 млн 438,605 тыс. манатов или 9,8% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам 2016 года также вошли: «PASHA Heyat Sigorta» (45 млн 907,276 тыс. манатов), «Ateshgah Heyat Sigorta» (27 млн 111,809 тыс. манатов), «Qala Heyat Sigorta» (21 млн 959,718 тыс. манатов), «Азерсыгорта» (16 млн 166,169 тыс. манатов).

За отчетный период из 25 компаний на рынке, выплаты шести страховщиков превысили 10 млн манатов, пяти – 5 млн манатов, семи - от 1 до 5 млн манатов, двух – от 500 тыс. до 1 млн манатов, пяти – менее 500 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, премии страховщиков в Азербайджане в 2016 году составили 486,074 млн манатов, выплаты – 237,251 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ, РЕЙТИНГ


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