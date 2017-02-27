Путин прилетел в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Таджикистан.

В понедельник В.Путину, который прибыл в таджикскую столицу из Казахстана, предстоят переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном - сначала в узком, а затем - в расширенном составах с участием членов делегации. Затем состоится церемония подписания совместных документов, после чего главы двух государств сделают заявление для прессы.

Вечером Э.Рахмон дает официальный приём в честь российского президента.