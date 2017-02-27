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СНГ 27.02.2017 14:41

Путин прилетел в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Таджикистан.

В понедельник В.Путину, который прибыл в таджикскую столицу из Казахстана, предстоят переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном - сначала в узком, а затем - в расширенном составах с участием членов делегации. Затем состоится церемония подписания совместных документов, после чего главы двух государств сделают заявление для прессы.

Вечером Э.Рахмон дает официальный приём в честь российского президента.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТАДЖИКИСТАН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]