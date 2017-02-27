В КНДР казнены пятеро сотрудников спецслужб - агентство

В Северной Корее приведены в исполнение смертные приговоры в отношении пятерых высокопоставленных сотрудников спецслужб за то, что они подготовили неверные отчеты для лидера страны Ким Чен Ына, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на разведслужбу Южной Кореи.

Никаких деталей относительно тематики отчетов и того, каким образом была получена эта информация, южнокорейская разведка не привела.

По некоторым данным, эти пятеро сотрудников имели отношение к министерству государственной безопасности КНДР, руководитель которого Ким Вон Хон недавно был снят с должности по обвинениям в коррупции, превышении служебных полномочий и применении пыток.