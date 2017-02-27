Ближневосточные страны обсудят в Баку вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом

Действующие и бывшие министры иностранных дел ряда ближневосточных стран обсудят в марте в Баку в рамках V Глобального Бакинского форума пути борьбы с терроризмом, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

«В рамках форума дипломаты обсудят перспективы развития международных отношений и создание союзов по их регулированию, вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, будущее трансатлантических связей, а также другие глобальные проблемы», - говорится в сообщении.

Ближневосточные страны на V Глобальном Бакинском форуме, который состоится 16-17 марта, будут представлены министром иностранных дел Ливии Мохаммедом Аль Дайри и экс-главами МИД Египта Амром Мусой, Турции Хикметом Четином и Ирана Манучохром Моттаки.

«Иран впервые примет участие в Глобальном Бакинском форуме», - сообщает Госкомитет.

Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.

В мероприятии примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели, в том числе действующие президенты Латвии Раймонд Вейонис, Албании Буяр Нишани, Черногории Филип Вуянович, Македонии Георгий Иванов и Грузии Гиорги Маргвелашвили.

Форум проводится при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Организатор мероприятия – Международный центр Низами Гянджеви.

Р.Бабаев