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Внешняя политика 27.02.2017 15:06

Ближневосточные страны обсудят в Баку вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом

Действующие и бывшие министры иностранных дел ряда ближневосточных стран обсудят в марте в Баку в рамках V Глобального Бакинского форума пути борьбы с терроризмом, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

«В рамках форума дипломаты обсудят перспективы развития международных отношений и создание союзов по их регулированию, вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, будущее трансатлантических связей, а также другие глобальные проблемы», - говорится в сообщении.

Ближневосточные страны на V Глобальном Бакинском форуме, который состоится 16-17 марта, будут представлены министром иностранных дел Ливии Мохаммедом Аль Дайри и экс-главами МИД Египта Амром Мусой, Турции Хикметом Четином и Ирана Манучохром Моттаки.

«Иран впервые примет участие в Глобальном Бакинском форуме», - сообщает Госкомитет.

Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.

В мероприятии примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели, в том числе действующие президенты Латвии Раймонд Вейонис, Албании Буяр Нишани, Черногории Филип Вуянович, Македонии Георгий Иванов и Грузии Гиорги Маргвелашвили.

Форум проводится при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Организатор мероприятия – Международный центр Низами Гянджеви.

Р.Бабаев

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, МИНИСТРЫ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]