Президент Южной Кореи сожалеет о том, что ее неосмотрительность привела к политическому скандалу и импичменту

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в послании Конституционному суду, который рассматривает дело об ее импичменте, выразила сожаление, что ее излишнее доверие к своей приближенной Чхве Сун Силь стало причиной политического скандала.
Адвокат зачитал послание президента перед восемью судьями Конституционного суда. Сама Пак Кын Хе на финальные слушания по импичменту не явилась.
"Оглядываясь назад, я чувствую запоздалое раскаяние из-за того, что мне следовало быть более осторожной с моим доверием к ней (Чхве Сун Силь - ИФ)", - говорилось в послании президента.
При этом Пак Кын Хе подчеркнула, что ее вина заключается лишь в излишнем доверии к Чхве Сун Силь.
"За более чем 20 лет в политике я никогда не была вовлечена в коррупцию и мошенничество", - утверждала президент.
Ожидается, что суд объявит о решении по делу Пак Кын Хе до 13 марта.
Тем временем, перед зданием суда на демонстрации собрались сторонники и противники Пак Кын Хе.
Южнокорейские СМИ пишут, что адвокаты Пак Кын Хе, по-видимому, попытаются поставить под сомнение легитимность Конституционного суда, апеллируя к тому факту, что суд рассматривает дело президента Южной Кореи в усеченном составе - восемь судей вместо девяти, поскольку один из них подал в отставку в январе.
Закончившийся импичментом политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как стало известно, что приближенная президента Чхве Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений. Кроме этого, Чхве Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в связанные с ней и с президентом НКО.
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