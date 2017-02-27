Сирийские туркоманы отстаивают в Женеве единую Сирии

Сирийские туркоманы выступают за сохранение территориальной целостности страны, заявил представитель этой этнической группы Мохаммад аль-Шимали, входящий в состав оппозиционной делегации на межсирийских переговорах в Женеве.

М.аль-Шимали отметил, что туркоманы впервые представлены на этих переговорах.

"Мы, туркоманы, убеждены в необходимости обеспечения территориальной целостности Сирии и выступаем за единство сирийского народа", - заявил М.аль-Шимали в интервью турецким СМИ.

"Мы против идеи разделения страны по этническим или религиозным основаниям", - подчеркнул он.

М.аль-Шимали обвинил правительство Сирии и российскую сторону в том, что их авиация продолжает бомбить ряд районов Сирии.

"Эти удары противоречат обещаниям, данным Россией в Астане", - сказал представитель туркоманов.

"Прекращение огня - один из наиважнейших факторов для запуска процесса политического урегулирования в Сирии", - сказал он.

Туркоманы - третья по численности этническая группа в Сирии после арабов и курдов, начитывает порядка 120 тыс человек. Они проживают преимущественно в провинциях Алеппо и Латакия. С начала конфликта в Сирии туркоманы находятся в оппозиции к центральному правительству в Дамаске.