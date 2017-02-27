Совет ЕС по иностранным делам обсудит оборонные вопросы, иммиграцию, Египет, Западные Балканы и Ближний Восток

Совет ЕС по иностранным делам 6 марта начнется с совместного заседания министров обороны и иностранных дел, которые обсудят вопросы безопасности и обороны, сообщается в проекте повестки дня, опубликованном в понедельник пресс-службой совета.
Ожидается, что Совет ЕС примет заключения с оценкой прогресса, достигнутого после Европейского Совета 15 декабря 2016 года. Эти выводы планируется положить в основу доклада для Европейского Совета 9-10 марта 2017 года.
Совет ЕС обсудит вопрос о миграции. Министры подведут итоги саммита на Мальте в преддверии предстоящей отчетности в марте о партнерстве по вопросу миграции.
В проекте повестки - отношения между ЕС и Египтом. Главы МИД обсудят политические события и экономические реформы в Египте, а также роль страны в регионе с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини доложит министрам об итогах своей поездки в страны Западных Балкан, запланированной на 1-4 марта. Последующее затем обсуждение пройдет в свете подготовки Европейского Совета 9-10 марта.
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят также ближневосточный мирный процесс с целью подвести итоги последних событий и контактов по этой проблематике, в том числе с новой администрацией США, отмечается в проекте повестки дня Совета ЕС 6 марта.
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