Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8466 RUR   0.0301 GBR   2.172 TRY   0.486

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Мар 11° 2 Мар 12°

Дальнее зарубежье 27.02.2017 16:35

Совет ЕС по иностранным делам обсудит оборонные вопросы, иммиграцию, Египет, Западные Балканы и Ближний Восток

Совет ЕС по иностранным делам 6 марта начнется с совместного заседания министров обороны и иностранных дел, которые обсудят вопросы безопасности и обороны, сообщается в проекте повестки дня, опубликованном в понедельник пресс-службой совета.

Ожидается, что Совет ЕС примет заключения с оценкой прогресса, достигнутого после Европейского Совета 15 декабря 2016 года. Эти выводы планируется положить в основу доклада для Европейского Совета 9-10 марта 2017 года.

Совет ЕС обсудит вопрос о миграции. Министры подведут итоги саммита на Мальте в преддверии предстоящей отчетности в марте о партнерстве по вопросу миграции.

В проекте повестки - отношения между ЕС и Египтом. Главы МИД обсудят политические события и экономические реформы в Египте, а также роль страны в регионе с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини доложит министрам об итогах своей поездки в страны Западных Балкан, запланированной на 1-4 марта. Последующее затем обсуждение пройдет в свете подготовки Европейского Совета 9-10 марта.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят также ближневосточный мирный процесс с целью подвести итоги последних событий и контактов по этой проблематике, в том числе с новой администрацией США, отмечается в проекте повестки дня Совета ЕС 6 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОВЕТ, ПОВЕСТКА, ПРОЕКТ


Похожие новости


ЕС должен усилить свою роль в решении главных международных проблем, включая Украину - глава МИД Бельгии Очередной саммит "Восточного партнерства" пройдет через год в Брюсселе Неформальная встреча Совета ЕС по общим вопросам состоится во вторник в Амстердаме ЕС усилит борьбу с нарушениями прав человека в странах, откуда в Европу приезжают мигранты - Совет ЕС по иностранным делам В Брюсселе состоится первое министерское совещание "Восточного партнерства" ЕС по вопросам торговли Могерини в понедельник расскажет главам МИД ЕС о результатах переговоров по ИЯП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]