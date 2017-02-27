Путин рассматривает Таджикистан как ключевую страну для обеспечения безопасности в регионе

Россия высоко ценит позицию Таджикистана в решении региональных проблем безопасности, военная база РФ в республике также должна обеспечить безопасность на границах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном в понедельник в Душанбе.
"Для нас позиция Таджикистана по региональным проблемам очень важна. В этом смысле считаю Таджикистан ключевой страной по поддержанию безопасности, стабильности в регионе. Как известно, здесь функционирует наша военная база, которая призвана обеспечить безопасность и Таджикистана, и южных рубежей Российской Федерации", - сказал В.Путин.
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