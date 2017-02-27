Генеральная прокуратура Киргизии опровергла утверждения лидера оппозиционной фракции "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева о "необъяснимом" появлении у президента республики Алмазбека Атамбаева значительных денежных средств.

Как говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте надзорного органа, "в последнее время в отдельных СМИ депутатом Жогорку Кенеша Омурбеком Текебаевым распространяется информация о том, что у президента и его супруги в 2011 году внезапно появились огромные денежные средства, происхождение которых никто не может объяснить".

Кроме того, О.Текебаев заявляет о якобы имеющейся у него информации об имуществе президента А.Атамбаева в офшорной зоне на Кипре.

"Если бы О.Текебаев хотя бы поверхностно проверил вышеназванные факты, то при всей его тенденциозности и необъективности, он бы не распространял ложную информацию. Эти серьезные заявления, порочащие честь и достоинство президента, не оставлены без внимания со стороны Генеральной прокуратуры в соответствии с Законом "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

"Проведенной Генеральной прокуратурой Киргизии проверкой установлено, что, согласно данным ЗАО "Демир Кыргыз Интернешнл Банк" и ЗАО АКБ "Толубай", у А.Атамбаева и его семьи с 2007 года, т.е. до вступления Атамбаева в должность президента республики, были открыты банковские счета на общую сумму $1,7 млн", - отметили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что на основании проведенной проверки "Алмазбек Атамбаев располагал и располагает достаточными денежными средствами для получения прибыли".

В сообщении также отмечается, что, "несмотря на настоятельные требования органов прокуратуры, Текебаев до настоящего времени не предоставил никаких сведений относительно имущества главы государства А.Атамбаева в офшорной зоне на Кипре".

А.Атмабаев был избран президентом Киргизии в 2011 году.

Несколько недель назад А.Атамабев поручил Генпрокуратуре проверить заявления О.Текебаева о якобы имеющемся имуществе президента за рубежом, в частности в офшоре на Кипре. О.Текебаев также заявлял, что расходы главы государства в прошлом году превысили расходы.

25 февраля Генпрокуратура Киргизии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении О.Текебаева по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" по делу вокруг сотового оператора MegaCom (ЗАО "Альфа Телеком"). Основанием для возбуждения дела стало обращение о привлечении к ответственности О.Текебаева со стороны владельца ряда телекоммуникационных компаний РФ Леонида Маевского, который написал о том, что в 2010 году, когда политик был заместителем главы временного правительства, ему был передан $1 млн для создания преференций по управлению оператором.

В ночь на 26 февраля О.Текебаев был задержан на 48 часов в бишкекском аэропорту "Манас", куда он прилетел из Вены, где участвовал в заседании Парламентской ассамблее ОБСЕ.

О.Текебаев является бессменным лидером оппозиционной партии "Ата-Мекен". С середины 1990-х годов избирается в парламент Киргизии, в 2005-2006 годах был спикером парламента, после смены власти в апреле 2010 года занимал пост заместителя главы временного правителя, где курировал вопросы проведения конституционной реформы.

В 2005 и 2010 годах О.Текебаев и возглавляемая им партия были активными участниками событий, которые привели к смене власти в Киргизии и бегству президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.