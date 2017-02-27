Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.8466 RUR   0.0301 GBR   2.172 TRY   0.486

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Мар 11° 2 Мар 12°

СНГ 27.02.2017 17:25

В белорусском парламенте назвали "рецидивом прошлого" продление Евросоюзом санкций в отношении республики

В парламенте Белоруссии считают "рецидивом прошлого" продление Европейским союзом еще на один год отдельных ограничительных мер в отношении республики.

"Поскольку был достаточно длительный период непростых отношений нашей страны с Евросоюзом в целом, надо сказать, что какие-то рецидивы прошлого еще остались", - сказал председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Белоруссии Сергей Рахманов на брифинге в понедельник в Минске.

В целом, по его мнению, в последнее время сформирована позитивная тенденция улучшения отношений с ЕС. "Мы уверены, что она будет развиваться", - добавил С.Рахманов.

Как сообщалось, в понедельник Совет ЕС на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Белоруссии.

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси еще на год - до 28 февраля 2018 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", - говорилось в сообщении Совета.

Вместе с тем Белоруссии разрешили закупку в европейских странах биатлонного оборудования.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году в ответ на исчезновение четырех лиц, упомянутых выше. Позднее Совет принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов предпринятых республикой для улучшения отношений по линии Белоруссия-ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Снятие Западом санкций пока не принесло выгод Белоруссии - Лукашенко Лукашенко предложил организовать "минский процесс" для урегулирования отношений РФ и ЕС Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в развитии отношений с ЕС Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб традиционным партнерам - МИД В ЕС обеспокоены ростом числа смертных приговоров в Белоруссии Лукашенко предлагает ЕС отбросить предрассудки и честно выстраивать отношения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]