В парламенте Белоруссии считают "рецидивом прошлого" продление Европейским союзом еще на один год отдельных ограничительных мер в отношении республики.

"Поскольку был достаточно длительный период непростых отношений нашей страны с Евросоюзом в целом, надо сказать, что какие-то рецидивы прошлого еще остались", - сказал председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Белоруссии Сергей Рахманов на брифинге в понедельник в Минске.

В целом, по его мнению, в последнее время сформирована позитивная тенденция улучшения отношений с ЕС. "Мы уверены, что она будет развиваться", - добавил С.Рахманов.

Как сообщалось, в понедельник Совет ЕС на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Белоруссии.

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси еще на год - до 28 февраля 2018 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", - говорилось в сообщении Совета.

Вместе с тем Белоруссии разрешили закупку в европейских странах биатлонного оборудования.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году в ответ на исчезновение четырех лиц, упомянутых выше. Позднее Совет принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов предпринятых республикой для улучшения отношений по линии Белоруссия-ЕС.