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Регион 27.02.2017 17:14

ВМС Ирана в рамках учений испытали новейшие версии противокорабельных ракет

Военно-морские силы Ирана провели успешные испытательные пуски новых моделей противокорабельных ракет - "Наср" и "Дехлавия", сообщает в понедельник агентство "Фарс".

Ракеты были выпущены по целям в море.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил агентству, что противокорабельная крылатая ракета "Наср" наземного базирования сумела с максимальной точностью поразить точно указанную цель. Однако он отказался сообщить технические характеристика этой ракеты.

Как сообщалось, ВМС Ирана принимают участие в двухдневных крупномасштабных учениях вблизи Ормузского пролива - впервые с момента инаугурации президента США Дональда Трампа.

Кроме Ормузского пролива, ВМС Ирана ведут маневры в Оманском заливе и в северной части Индийского океана.

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Тэги: ИРАН, ВМС, РАКЕТЫ, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]