ВМС Ирана в рамках учений испытали новейшие версии противокорабельных ракет

Военно-морские силы Ирана провели успешные испытательные пуски новых моделей противокорабельных ракет - "Наср" и "Дехлавия", сообщает в понедельник агентство "Фарс".

Ракеты были выпущены по целям в море.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил агентству, что противокорабельная крылатая ракета "Наср" наземного базирования сумела с максимальной точностью поразить точно указанную цель. Однако он отказался сообщить технические характеристика этой ракеты.

Как сообщалось, ВМС Ирана принимают участие в двухдневных крупномасштабных учениях вблизи Ормузского пролива - впервые с момента инаугурации президента США Дональда Трампа.

Кроме Ормузского пролива, ВМС Ирана ведут маневры в Оманском заливе и в северной части Индийского океана.