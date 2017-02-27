ВМС Ирана в рамках учений испытали новейшие версии противокорабельных ракет

Военно-морские силы Ирана провели успешные испытательные пуски новых моделей противокорабельных ракет - "Наср" и "Дехлавия", сообщает в понедельник агентство "Фарс".
Ракеты были выпущены по целям в море.
Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил агентству, что противокорабельная крылатая ракета "Наср" наземного базирования сумела с максимальной точностью поразить точно указанную цель. Однако он отказался сообщить технические характеристика этой ракеты.
Как сообщалось, ВМС Ирана принимают участие в двухдневных крупномасштабных учениях вблизи Ормузского пролива - впервые с момента инаугурации президента США Дональда Трампа.
Кроме Ормузского пролива, ВМС Ирана ведут маневры в Оманском заливе и в северной части Индийского океана.
Генсек НАТО обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе
Столтенберг призвал Баку и Ереван вернуться к переговорам для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели солдата в зоне карабахского конфликта
"Северный поток 2" не удовлетворяет целям ЕС по диверсификации источников энергии - член Еврокомиссии по энергетике
Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в ряд стран Азии и Африки
Лидеры Азербайджана и Катара обсудили возможности экономического сотрудничества
Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главврача наркологического диспансера
В Азербайджане в 2016 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 85 млн манатов
Азербайджан на разведение осетровых в 2016г направил около $1,7 млн
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
В РИКЦ в Баку отметили Масленицу
Победители чемпионата по мини-футболу, организованного «Bakcell» побывали в Манчестере
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»