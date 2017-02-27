Победители чемпионата по мини-футболу, организованного «Bakcell» побывали в Манчестере

Победители чемпионата по мини-футболу, организованного Первым Оператором Мобильной Связи и Ведущим Провайдером Мобильного Интернета в Азербайджане компанией Bakcell в рамках выставки «Bakutel 2016» , Ниджат Гапанчызаде, Исмаил Исмаилзаде и Анар Мамедов 10-13 февраля 2017 года побывали в Манчестере.

Во время поездки гостям была предоставлена возможность со стороны представителей Клуба побывать на игре «Манчестер Юнайтед -Ватфорд», принять участие в экскурсионном туре по стадиону «Олд Траффорд», посетить музей легендарного Клуба и ознакомиться с его историей.

Победители поделились впечатлениями о поездке:

Исмаил Исмаилзаде: “Поездка прошла очень интересно и необычно. Для меня это был совершенно новый опыт. Во время поездки я посетил новые места, познакомился с новыми людьми, вернулся домой с новыми впечатлениями. А стадион Олд Траффорд действительно грандиозен. Это действительно был «театр мечты» и я еще раз хотел бы пережить эти чувства. Я выражаю благодарность Bakcell за предоставленную возможность».

Ниджат Гапанчызаде: «Мне трудно передать словами впечатления о моей поездке в Манчестер. Это действительно было очень интересно. Хочу выразить особую благодарность Bakcell ».

Анар Мамедов: «Это было прекрасное, запоминающиеся путешествие. Было очень интересно. Выражаю благодарность всем тем, кто принял участие в организации этой поездки. Большое спасибо, Bakcell!».

Отметим, что спонсор национальной команды Азербайджана по футболу и первый в СНГ официальный телекоммуникационный и вещательный партнер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» компания Bakcell, в рамках партнерства с Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) поддерживает различные проекты по развитию, пропаганде и массовости футбола.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи одним из самых крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня продолжает делать значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей которые обслуживают наших клиентов.

В рамках долгосрочного договора о сотрудничестве, компания Bakcell стала первым в СНГ официальным телекоммуникационным и вещательным партнером Манчестер Юнайтед, в результате чего, все поклонники футбола в Азербайджане, и особенно фанаты Манчестер Юнайтед получили доступ к уникальному и эксклюзивному контенту.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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