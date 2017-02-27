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Дальнее зарубежье 27.02.2017 15:54

В результате ДТП на карнавале в Рио пострадали до 20 человек

Не менее двадцати человек получили травмы в результате ДТП, которое произошло в момент карнавального шествия в бразильском городе Рио-де-Жанейро, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Восемь человек госпитализированы, при этом трое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля, который тянул одну из громоздких карнавальных платформ, не справился с управлением, в результате чего несколько зрителей и журналистов, освещавших торжества, оказались прижатыми к ограждениям и получили травмы.

Представитель местной полиции сообщил журналистам, что водитель скрылся с места происшествия, однако он уже опознан.

Полиция начала расследование инцидента.

По некоторым данным, причиной аварии мог стать сильный дождь.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КАРНАВАЛ, ИНЦИДЕНТ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]