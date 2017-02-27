SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017

Компания SINAM стала партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017(www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку12 апреля 2017года.

«Компания SINAM сотрудничает с Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club на протяжении многих лет и является активным участником реализуемых Клубом проектов», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и CaspianAmericanClub Тельман Алиев.

Президент компании «SINAM» Эльчин Алиев отметил, что статус партнера Caspian Energy Forum-2017 является очень важным и значимым элементом в деятельности компании в рамках реализуемых проектов и сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, проведение мероприятий такого рода позволяет местным и зарубежным компаниями налаживать контакты, расширять свой бизнес, а также обсуждать актуальные на сегодняшний день темы как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах экономики.

Компания SINAM, основанная в 1994г., является крупным системным интегратором Южного Кавказа и Центральной Азии. За более чем 20-ти летний период деятельности, компания реализовала ряд инфраструктурных проектов, внедряя высокотехнологичные решения в систему государственного управления, корпоративного и банковского сектора. Сегодня компания экспортирует свои продукты и сервисы в США и Россию, страны Европы, СНГ и Ближнего Востока.

В Caspian Energy Forum-2017 примут участие руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития энергетического сектора стран каспийского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе и их продвижению на мировые рынки.

Спонсором4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнерами - «Asia Express & OCS, DSV» и ООО «Азпетрол Лтд.».

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration