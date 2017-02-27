Кандидат в президенты Франции Макрон сокращает отставание от Ле Пен по популярности - опрос

Разрыв между бывшим министром экономики Франции Эмманюэлем Макроном и лидером французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в популярности стал меньше за последнее время, свидетельствуют результаты опроса компании Kantar Sofres Onepoint.
Так, согласно данным опроса, если президентские выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, то М.Ле Пен получила бы 27% голосов, тогда как Э.Макрон - 25%.
В сравнении с аналогичным опросом этой компании, проведенном в конце января, Э.Макрон улучшил свой рейтинг на четыре процентных пункта.
Результаты нынешнего опроса также свидетельствуют о том, что еще 20% респондентов готовы отдать свой голос в первом туре выборов за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, а еще 14% - за экс-министра образования, социалиста Бенуа Амона.
Опрос проводился 23-24 февраля. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.
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