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Дальнее зарубежье 27.02.2017 17:44

Кандидат в президенты Франции Макрон сокращает отставание от Ле Пен по популярности - опрос

Разрыв между бывшим министром экономики Франции Эмманюэлем Макроном и лидером французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в популярности стал меньше за последнее время, свидетельствуют результаты опроса компании Kantar Sofres Onepoint.

Так, согласно данным опроса, если президентские выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, то М.Ле Пен получила бы 27% голосов, тогда как Э.Макрон - 25%.

В сравнении с аналогичным опросом этой компании, проведенном в конце января, Э.Макрон улучшил свой рейтинг на четыре процентных пункта.

Результаты нынешнего опроса также свидетельствуют о том, что еще 20% респондентов готовы отдать свой голос в первом туре выборов за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, а еще 14% - за экс-министра образования, социалиста Бенуа Амона.

Опрос проводился 23-24 февраля. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТЫ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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