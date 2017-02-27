МИД Египта официально заявил о повышении стоимости въездной визы до $60 с 1 июля

Министерство иностранных дел Египта в понедельник официально заявило о повышении визового сбора для иностранцев при въезде в страну с $25 до $60 с 1 июля 2017 года.
Ранее министерство сообщало о планах повысить стоимость визовых сборов уже с 1 марта по инициативе министра внутренних дел Египта. В сообщении на сайте МИД говорится, что директива о переносе повышения визового сбора получена от премьер-министра страны.
"МИД должен проинформировать посольства и консульства Египта за рубежом об отсрочке исполнения решения до июля 2017 года", - говорится в заявлении.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина назвала решение египетских властей о повышении пошлины "странным".
"Это выглядит ничем иным, как попыткой заработать на визах в условиях снижения турпотока. Вместо того, чтобы максимально облегчить въезд в страну, теряющую туристов, Египет повышает стоимость виз", - заявила она порталу "Интерфакс-Туризм".
По мнению И.Тюриной, если направление откроют для российских туристов, изменения в стоимости визы могут быть весьма заметны.
"Ведь $60 - это по нынешнему курсу около 3,5 тыс. рублей. Для семьи из 3-4 человек это получается сумма, слишком значительная, поскольку Египет всегда считался бюджетным направлением. Остается надеяться, что после открытия направления власти страны сделают обратный ход, снизив стоимость виз, чтобы поддержать турпоток", - пояснила она.
Авиасообщение с Египтом закрыто для российских туристов с осени 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". В середине февраля 2017 года стало известно, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха может занять несколько месяцев.
Генсек НАТО обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе
Столтенберг призвал Баку и Ереван вернуться к переговорам для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели солдата в зоне карабахского конфликта
"Северный поток 2" не удовлетворяет целям ЕС по диверсификации источников энергии - член Еврокомиссии по энергетике
Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в ряд стран Азии и Африки
Лидеры Азербайджана и Катара обсудили возможности экономического сотрудничества
Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главврача наркологического диспансера
В Азербайджане в 2016 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 85 млн манатов
Азербайджан на разведение осетровых в 2016г направил около $1,7 млн
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
В РИКЦ в Баку отметили Масленицу
Победители чемпионата по мини-футболу, организованного «Bakcell» побывали в Манчестере
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»