В Эстонии ждут с визитом главу МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) 1 марта нанесет визит в Эстонию.
Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе эстонского МИД, З.Габриэль встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом (Juri Ratas) и эстонским коллегой Свеном Миксером (Sven Mikser).
В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений и актуальные темы Европейского союза.
По итогам визита главы МИД двух стран дадут совместную пресс-конференцию.
Генсек НАТО обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе
Столтенберг призвал Баку и Ереван вернуться к переговорам для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели солдата в зоне карабахского конфликта
"Северный поток 2" не удовлетворяет целям ЕС по диверсификации источников энергии - член Еврокомиссии по энергетике
Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в ряд стран Азии и Африки
Лидеры Азербайджана и Катара обсудили возможности экономического сотрудничества
Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главврача наркологического диспансера
В Азербайджане в 2016 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 85 млн манатов
Азербайджан на разведение осетровых в 2016г направил около $1,7 млн
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
В РИКЦ в Баку отметили Масленицу
Победители чемпионата по мини-футболу, организованного «Bakcell» побывали в Манчестере
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»