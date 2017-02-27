В Эстонии ждут с визитом главу МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) 1 марта нанесет визит в Эстонию.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе эстонского МИД, З.Габриэль встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом (Juri Ratas) и эстонским коллегой Свеном Миксером (Sven Mikser).

В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений и актуальные темы Европейского союза.

По итогам визита главы МИД двух стран дадут совместную пресс-конференцию.