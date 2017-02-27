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Дальнее зарубежье 27.02.2017 16:48

Правительство Филиппин подтвердило казнь террористами гражданина Германии

Правительство Филиппин подтвердило информацию о казни гражданина ФРГ Юргена Кантнера, который находился в плену у террористической группировки "Абу Сайяф" с ноября прошлого года, сообщил в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

"До последнего момента многие силы, включая филиппинские войска, предпринимали все попытки для спасения его (заложника - ИФ) жизни, но все тщетно", - заявил представитель филиппинских властей телеканалу.

Он добавил, что правительство Филиппин решительно осудило "варварскую казнь еще одной жертвы похищения".

Ранее сообщалось, что боевики группировки "Абу Сайяф", которая в основном действует на Филиппинах, обнародовали видеозапись казни Ю.Кантнера.

В МИД Германии тогда заявили, что пока проверяют подлинность этой видеозаписи.

В ноябре 2016 года исламисты сообщили, что похитили гражданина ФРГ, а путешествовавшую с ним женщину убили. Они требовали за Ю.Кантнера выкуп в размере $600 тыс. и угрожали убить мужчину, если не получат сумму до 26 февраля этого года.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ГЕРМАНИЯ, ЗАЛОЖНИК, КАЗНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]