Брюссель и Белград приступили к обсуждению гармонизации проблем промышленной политики в рамках сближения Сербии с ЕС

На состоявшемся в понедельник в Брюсселе заседании по дальнейшему сближению Сербии с ЕС начались переговоры по гармонизации пунктов законодательства в категории "предприятия и промышленная политика" (главе 20), а также состоялось обсуждение по сфере образования и культуры (глава 26), сообщила пресс-служба Совета ЕС.
В коммюнике говорится, что после этого заседания в переговорах по Сербии открыто обсуждение восьми глав из 35 в целом, из которых две главы в предварительном порядке уже закрыты.
Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года.
По главе 20 Сербии рекомендовано реализовывать комплексную промышленную стратегию в соответствии с предложениями ЕС в области индустриальной политики.
Что касается переговоров по главе 26 (образование и культура), ЕС исходит из того, что общий хороший уровень в области образования и культуры в Сербии позволяет на данном этапе отказаться от дальнейших переговоров по этой главе.
При этом в коммюнике отмечается, что мониторинг прогресса по обеим главам будет продолжаться на протяжении переговоров, и Евросоюз, в случае необходимости, может вернуться к этим главам в соответствующий момент.
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