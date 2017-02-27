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Дальнее зарубежье 27.02.2017 18:28

Брюссель и Белград приступили к обсуждению гармонизации проблем промышленной политики в рамках сближения Сербии с ЕС

На состоявшемся в понедельник в Брюсселе заседании по дальнейшему сближению Сербии с ЕС начались переговоры по гармонизации пунктов законодательства в категории "предприятия и промышленная политика" (главе 20), а также состоялось обсуждение по сфере образования и культуры (глава 26), сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В коммюнике говорится, что после этого заседания в переговорах по Сербии открыто обсуждение восьми глав из 35 в целом, из которых две главы в предварительном порядке уже закрыты.

Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года.

По главе 20 Сербии рекомендовано реализовывать комплексную промышленную стратегию в соответствии с предложениями ЕС в области индустриальной политики.

Что касается переговоров по главе 26 (образование и культура), ЕС исходит из того, что общий хороший уровень в области образования и культуры в Сербии позволяет на данном этапе отказаться от дальнейших переговоров по этой главе.

При этом в коммюнике отмечается, что мониторинг прогресса по обеим главам будет продолжаться на протяжении переговоров, и Евросоюз, в случае необходимости, может вернуться к этим главам в соответствующий момент.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, СБЛИЖЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]