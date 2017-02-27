Баку с помощью международных посредников эвакуировал тела военных с поля боя в зоне карабахского конфликта – Минобороны Азербайджана

Тела пяти азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе отражения крупномасштабного наступления подразделений Вооруженных сил Армении, эвакуированы с поля боя, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Тела наших военнослужащих, погибших при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля, были эвакуированы с поля боя", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что эвакуация тел была проведена с участием международных посредников.

Ф.Исазаде