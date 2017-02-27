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Карабахский конфликт 27.02.2017 16:50

Баку с помощью международных посредников эвакуировал тела военных с поля боя в зоне карабахского конфликта – Минобороны Азербайджана

Тела пяти азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе отражения крупномасштабного наступления подразделений Вооруженных сил Армении, эвакуированы с поля боя, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Тела наших военнослужащих, погибших при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля, были эвакуированы с поля боя", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что эвакуация тел была проведена с участием международных посредников.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]