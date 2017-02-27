Британские власти полагают, что еще один референдум о независимости Шотландии создаст нестабильность - СМИ

Правительство Великобритании выступает против проведения нового референдума о независимости Шотландии, поскольку он мог бы создать "ненужную неопределенность и разделение", сообщают в понедельник британские СМИ со ссылкой на представителя властей.
"Решение остаться в составе Великобритании было принято народом Шотландии в 2014 году, и все факты указывают на то, что на данный момент народ Шотландии не хочет проведения нового референдума", - цитируют СМИ слова представителя.
По его словам, "это грозит созданием ненужной неопределенности и разделением".
Между тем газета "Дейли телеграф" сообщает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится к тому, что первый министр Шотландии Никола Стерджен призовет к проведению второго референдума о независимости.
Западные СМИ напоминают, что хотя в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС (Brexit), однако большая часть жителей Шотландии выступили против Brexit.
В руководстве правящей Шотландской национальной партии позднее заявили, что результаты референдума о членстве в ЕС могут послужить основанием для организации второго референдума об отделении Шотландии от Великобритании.
Однако сроки возможного второго такого референдума пока неизвестны.
В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Великобритании. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании.
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