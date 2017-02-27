Россия и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве в сферах использования атома в мирных целях, занятости населения, туризма и экологии

Правительства России и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, прошедшей по итогам переговоров глав двух государств Владимира Путина и Эмомали Рахмона.
Правительства двух стран, кроме того, подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.
Также между профильными министерствами подписано соглашение о сотрудничестве в области труда и занятости населения.
Министерства иностранных дел РФ и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2017 год.
Федеральное агентство по туризму РФ и комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма.
Минспорта РФ и комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.
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