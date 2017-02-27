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СНГ 27.02.2017 19:34

Россия и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве в сферах использования атома в мирных целях, занятости населения, туризма и экологии

Правительства России и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, прошедшей по итогам переговоров глав двух государств Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

Правительства двух стран, кроме того, подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Также между профильными министерствами подписано соглашение о сотрудничестве в области труда и занятости населения.

Министерства иностранных дел РФ и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2017 год.

Федеральное агентство по туризму РФ и комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма.

Минспорта РФ и комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]