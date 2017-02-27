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СНГ 27.02.2017 19:47

Путин и Рахмон отмечают важность раскрытия потенциала ЗСТ СНГ, углубления сотрудничества в рамках ОДКБ - совместное заявление

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон считают важной активизацию интеграционных процессов, в том числе путем раскрытия потенциала Зоны свободной торговли в рамках СНГ. "Стороны отметили важность активизации интеграционных процессов в регионе через полное раскрытие потенциала Зоны свободной торговли Содружества Независимых государств", - говорится в тексте совместного заявления лидеров, принятого по итогам официального визита В.Путина в Душанбе.

Кроме того, президенты отметили необходимость расширения и углубления двустороннего сотрудничества России и Таджикистана в рамках СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также В.Путин и Э.Рахмон заявили о намерении и впредь взаимодействовать на международной арене, прежде всего в рамках ООН, "и усиливать внешнеполитическую координацию по актуальным вопросам региональной и мировой политики".

Россия и Таджикистан, согласно заявлению, продолжат работу в СНГ по адаптации этого объединения к современным реалиям. "Главы государств подтвердили свою приверженность принципам приверженности, имея в виду председательство в СНГ Российской Федерации в 2017 году и предстоящего председательства республики Таджикистан в Содружестве в 2018 году", - говорится в документе. Кроме того, лидеры РФ и Таджикистана выразили намерение и дальше продвигать взаимодействие в рамках ШОС.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, СНГ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]