Путин и Рахмон отмечают важность раскрытия потенциала ЗСТ СНГ, углубления сотрудничества в рамках ОДКБ - совместное заявление

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон считают важной активизацию интеграционных процессов, в том числе путем раскрытия потенциала Зоны свободной торговли в рамках СНГ. "Стороны отметили важность активизации интеграционных процессов в регионе через полное раскрытие потенциала Зоны свободной торговли Содружества Независимых государств", - говорится в тексте совместного заявления лидеров, принятого по итогам официального визита В.Путина в Душанбе.
Кроме того, президенты отметили необходимость расширения и углубления двустороннего сотрудничества России и Таджикистана в рамках СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Также В.Путин и Э.Рахмон заявили о намерении и впредь взаимодействовать на международной арене, прежде всего в рамках ООН, "и усиливать внешнеполитическую координацию по актуальным вопросам региональной и мировой политики".
Россия и Таджикистан, согласно заявлению, продолжат работу в СНГ по адаптации этого объединения к современным реалиям. "Главы государств подтвердили свою приверженность принципам приверженности, имея в виду председательство в СНГ Российской Федерации в 2017 году и предстоящего председательства республики Таджикистан в Содружестве в 2018 году", - говорится в документе. Кроме того, лидеры РФ и Таджикистана выразили намерение и дальше продвигать взаимодействие в рамках ШОС.
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