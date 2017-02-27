Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима для граждан ряда стран

Совет ЕС одобрил в понедельник механизм приостановки безвизового режима для граждан ряда стран, не входящих в ЕС.

Наличие такого механизма позволит облегчить прохождение через Совет ЕС соглашений о либерализации визового режима с третьими странами, поскольку при нынешнем порядке ряд государств ЕС выступает против отмены виз, опасаясь усиления потока миграции.

"ЕС должен быть в состоянии эффективно реагировать в тех случаях, когда правила (обусловливающие безвизовый режим - ИФ) не соблюдаются", - заявил в этой связи Кармело Абела, министр внутренних дел и безопасности Мальты, в настоящий момент председательствующей в ЕС.

"Принятый сегодня измененный механизм приостановки (безвизового режима - ИФ) облегчает возможность реагировать на злоупотребление системой", - добавил он.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что механизм приостановки может применяться ко всем существующим и будущим соглашениям о визовой либерализации.

Новые правила расширяют возможные основания для приостановки безвизового режима, включая уменьшение сотрудничества по реадмиссии незаконных мигрантов, в том числе при транзите мигрантов через данную страну в ЕС, а также "существенное увеличение риска для государственной политики или внутренней безопасности государств-членов ЕС".

Принятие новых правил облегчает путь к введению безвизового режима для граждан Грузии, Украины, Турции, а также для жителей Косово.

Новый регламент облегчает и ускоряет процедуру принятия решений о приостановке безвизового режима.

Приостановка может быть инициирована государством-членом ЕС или Еврокомиссией (ЕК). Если простое большинство государств-членов ЕС уведомит ЕК о подобном решении, то она обязана временно приостановить безвизовый режим для определенных категорий граждан соответствующей страны на девять месяцев. В течение этого периода ЕК проводит "усиленный диалог" с этой страной для устранения обстоятельств, о которых идет речь.

Если обстоятельства, вызвавшие затруднения, сохраняются, то ЕК не позднее, чем за два месяца до истечения 9-месячного срока, временно приостанавливает безвизовый режим еще на 18 месяцев - для всех граждан этой страны. За это время ЕК должна представить доклад Европарламенту и Совету ЕС.

Данный доклад может сопровождаться законодательным предложением перевести "провинившуюся" страну из списка тех, гражданам которых не требуется виза, в список тех, чьих граждан допускают в Шенгенское пространство только с визой.

Решение о механизме приостановки не касается Ирландии и Великобритании, которые и ныне руководствуются своими национальными законодательствами в области миграции и виз.

Новый механизм вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.