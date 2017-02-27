Лидеры Азербайджана и Катара обсудили возможности экономического сотрудничества

Вопросы экономического сотрудничества обсудили президент Азербайджана и эмир Катара Ильхам Алиев и Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
И.Алиев 26-27 февраля находился с официальным визитом в Дохе.
«И.Алиев рассказал эмиру Катара о проводимых в Азербайджане реформах по диверсификации экономики, подчеркнув, что основной целью Баку является экспорт ненефтяной продукции на зарубежные рынки»,- говорится в информации.
В ходе встречи собеседники подчеркнули важность расширения сотрудничества в сфере АПК, туризма, культуры, инфраструктуры, а также сотрудничества в сфере взаимных инвестиций в третьи страны и ТЭК.
Ф.Исазаде
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