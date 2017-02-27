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Бизнес и законодательство 27.02.2017 17:43

Лидеры Азербайджана и Катара обсудили возможности экономического сотрудничества

Вопросы экономического сотрудничества обсудили президент Азербайджана и эмир Катара Ильхам Алиев и Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

И.Алиев 26-27 февраля находился с официальным визитом в Дохе.

«И.Алиев рассказал эмиру Катара о проводимых в Азербайджане реформах по диверсификации экономики, подчеркнув, что основной целью Баку является экспорт ненефтяной продукции на зарубежные рынки»,- говорится в информации.

В ходе встречи собеседники подчеркнули важность расширения сотрудничества в сфере АПК, туризма, культуры, инфраструктуры, а также сотрудничества в сфере взаимных инвестиций в третьи страны и ТЭК.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, ЛИДЕРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]