Хэштег #hocalikatliami 26 февраля являлся одним из наиболее популярных в Twitter

Тема Ходжалинского геноцида являлась одной из наиболее популярных 26 февраля в мире в социальной сети Twitter.

Согласно анализу тем в Twitter за 26 февраля - хэштег #hocalikatliami вошел в десятку наиболее популярных.

Это стало возможным благодаря публикации в Twitter турками и азербайджанцами, проживающими в различных странах мира, информаций о совершенном в феврале 1992 года армянами геноциде против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы и армянском вандализме.

Р.Бабаев