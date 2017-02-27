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Внешняя политика 27.02.2017 17:49

Хэштег #hocalikatliami 26 февраля являлся одним из наиболее популярных в Twitter

Тема Ходжалинского геноцида являлась одной из наиболее популярных 26 февраля в мире в социальной сети Twitter.

Согласно анализу тем в Twitter за 26 февраля - хэштег #hocalikatliami вошел в десятку наиболее популярных.

Это стало возможным благодаря публикации в Twitter турками и азербайджанцами, проживающими в различных странах мира, информаций о совершенном в феврале 1992 года армянами геноциде против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы и армянском вандализме.

Р.Бабаев

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Тэги: ХОДЖАЛЫ, TWITTER, УПОМИНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]